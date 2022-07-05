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1 час назад

Макаров и Чуперка устроили драку во время товарищеского матча «Динамо» и «Рубина». Видео

Чемпионат.comиещё 10

Футболист московского «Динамо» Денис Макаров и игрок казанского «Рубина» Валерий Чуперка устроили драку в ходе товарищеского матча. Инцидент случился на 79-й минуте встречи, состоявшейся в Новогорске.

Конфликт начался после того, как Макаров получил мяч у бровки, после чего Чуперка влетел в него в отборе. В ответ на это Денис что-то сказал в адрес Валерия, после чего и началась драка. Подбежавшие товарищи быстро разняли футболистов, что не спасло их от получения красной карточки — арбитр удалил обоих игроков.

Сама встреча закончилась победой «Динамо» со счётом 2:0. Макаров стал автором первого гола. Второй мяч, который был забит с пенальти, – на счету Константина Тюкавина.

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