Конфликт начался после того, как Макаров получил мяч у бровки, после чего Чуперка влетел в него в отборе. В ответ на это Денис что-то сказал в адрес Валерия, после чего и началась драка. Подбежавшие товарищи быстро разняли футболистов, что не спасло их от получения красной карточки — арбитр удалил обоих игроков.