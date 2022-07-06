В российском футболе закончились деньги. Топ-игроки остались без клуба

Пока футболисты резко «падать» в зарплате не хотят. Возможно, к концу заявочного периода придётся быть посговорчивее.

Фото: «ЧЕМПИОНАТ»/GETTY IMAGES «ЧЕМПИОНАТ»/GETTY IMAGES

Артём Дзюба

Денис Черышев

Ильзат Ахметов

Магомед Оздоев

Павел Мамаев

Игорь Смольников

Юрий Газинский

Роман Евгеньев

Алан Дзагоев

Владислав Игнатьев

Юрий Жирков РПЛ стартует через 10 дней, но при этом огромное количество российских футболистов остаётся без клуба. Причём речь об игроках сборной России и других больших именах. Раньше такое могло быть с одним-двумя футболистами, но сейчас это превратилось в тенденцию. Просто загибайте пальцы:

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В какой-то степени у каждого своя уникальная ситуация. Например, Черышев часто травмируется. Газинский скоро может подписать контракт с ЦСКА. Игнатьеву уже 35 лет, а Жиркову вообще скоро 39 исполнится. Только вот при всей уникальности каждого случая вырисовывается и одна общая причина. И связана она с зарплатами.

Из российского футбола уходят деньги – это на рынке хорошо чувствуется. Средства у клубов есть преимущественно для того, чтобы выживать. Зарплаты футболистов и агентские выплаты сокращаются, на что уже давно был запрос общественности.

Если раньше футболисты из этого списка могли получать от €2 млн (а некоторые — больше €3 млн), то теперь им уже очень трудно (почти нереально) договориться даже на €1 млн в год. Старый контракт закончился, а новый не хочется заключать на условиях в 2-3 раза хуже. Поэтому и появляются разговоры про Турцию. Как рассказал Эльвин Керимов (главный в России эксперт по турецкой лиге), там могут дать зарплату больше €1 млн. Есть даже перспективы выйти на €2 млн в год.

Есть ещё Саудовская Аравия, Катар и другие азиатские лиги, в которых зарплаты выше, чем в РПЛ. Но там не будет еврокубков, и для наших игроков это менее желанный вариант. С другой стороны, и спрос на наших футболистов в этих лигах явно невеликий. Как, в общем-то, и в Турции. С остальной Европой стало тяжелее в этом году, хотя и до этого наши футболисты не были там востребованы.

Вот и получается, что искать варианты всё равно приходится в РПЛ. И тут показательно, что в нашем футбольном мире стали всё чаще считать в другой валюте. Если раньше говорили о миллионах евро в год, то теперь о миллионах рублей в месяц.

Некоторым футболистам из списка в начале статьи этим летом предлагали 2-4 миллиона рублей в месяц (около €400-800 тысяч в год) – столько давали клубы из второй восьмёрки РПЛ. Пока футболисты так резко «падать» в зарплате не хотят. Возможно, к концу заявочного периода придётся быть посговорчивее. Кстати, время – ещё один показатель востребованности. Тренеры всех клубов РПЛ хотят получить новичков к первому сбору, а не растренированных футболистов, когда чемпионат уже идёт. Если сразу столько игроков оказались без команды, то это говорит о спросе на них в России.

Черышева раньше хотели плюс-минус все топ-клубы РПЛ. Теперь от него отказывается даже одна из двух беднейших команд чемпионата России. Боятся, что игрок бóльшую часть сезона будет лечиться, а не играть. Хотя такая репутация у игрока была и раньше, это смущало, но не настолько. При сегодняшних финансовых возможностях клубы выживают как могут и стремятся брать молодых. Например, понятную сделку провернул «Ахмат», взяв Журавлёва (по нашей информации примерно за €1 млн).

И тут не стоит говорить, что именитым игрокам мешает неопределённость в клубах по другим трансферам. Тот же «Ахмат» сейчас торгуется по Агаларову, но Дзюба не по этой причине остаётся без команды. Артём сам не стремится в «Ахмат», как и «Ахмат» не гонится за Дзюбой. Отсюда и столько свободных агентов на рынке. Самоощущение футболистов может противоречить возможностям клубов.

«Сейчас большинство футболистов РПЛ получают в месяц до €50 тысяч (около 3 миллионов рублей)», – сказал «Чемпионату» один из источников, который вовлечён в футбольный рынок России.

Другой источник подтвердил эту информацию и добавил: