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1 час назад

Экс-футболист АПЛ назвал ситуацию с Роналду цирком

Матч ТВ

Бывший игрок «Тоттенхэма» Алан Хаттон прокомментировал информацию, что Криштиану Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед».

Экс-футболист АПЛ назвал ситуацию с Роналду цирком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Когда до вас доходят слухи о том, что он хочет уйти, и все, что вокруг этого происходит, это немного напоминает цирк. Это не идеально для прихода нового тренера. Он хочет привлечь своих игроков; мы видим, на какого он нацелен; он говорит о продвижении молодежи.

Вы не хотите, чтобы эта история продолжалась все трансферное окно, всю предсезонку, потому что это просто нарушит баланс в команде. Так что ему придется разобраться с этим как можно скорее. Часть меня просто думает, что это будет сделать нелегко. Роналду в 37 лет все еще более чем способен играть на высоком уровне, мы видели это в прошлом сезоне. Так что, если они собираются заработать, они захотят получить за него приличный гонорар. Так что будет интересно понаблюдать за развитием событий. Я думаю, что впереди еще немало поворотов, — приводит слова Хаттона Football Insider.

Роналду перешел в «МЮ» в августе 2021 года, его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 38 матчей и забил 24 мяча.

Футбол,Алан Хаттон,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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