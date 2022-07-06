Экс-футболист АПЛ назвал ситуацию с Роналду цирком

— Когда до вас доходят слухи о том, что он хочет уйти, и все, что вокруг этого происходит, это немного напоминает цирк. Это не идеально для прихода нового тренера. Он хочет привлечь своих игроков; мы видим, на какого он нацелен; он говорит о продвижении молодежи.



Вы не хотите, чтобы эта история продолжалась все трансферное окно, всю предсезонку, потому что это просто нарушит баланс в команде. Так что ему придется разобраться с этим как можно скорее. Часть меня просто думает, что это будет сделать нелегко. Роналду в 37 лет все еще более чем способен играть на высоком уровне, мы видели это в прошлом сезоне. Так что, если они собираются заработать, они захотят получить за него приличный гонорар. Так что будет интересно понаблюдать за развитием событий. Я думаю, что впереди еще немало поворотов, — приводит слова Хаттона Football Insider.