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1 час назад

Ветеран ЦСКА Пономарев раскритиковал российский футбол за высокие зарплаты футболистов

Газета.Ruиещё 3

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что российским клубам не стоит покупать легионеров, а также раскритиковал отечественный футбол за высокие зарплаты игроков.

«Наши игроки не стоят тех денег, которые им сейчас платят»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее исландец Арнор Сигурдссон и нигериец Чидера воспользовались разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановили действия контрактов с ЦСКА.

«Не стоит приглашать легионеров в Россию. В 60-е, 70-е годы был великолепный футбол. Тогда на чемпионате Европы мы заняли первое место. Было и второе место, когда Бескова сняли с должности. Вот какой футбол был, и легионеров никаких не было.

Потом пошли по этому дурацкому профессиональному пути. Погнались за поганым профессиональным футболом, за большими деньгами.

Сейчас в ЦСКА есть хорошая академия. Можно спокойно трех-четырех футболистов найти для основы армейцев, но с ними надо работать. Никакой игры не получается только из-за того, что все думают о больших деньгах.

Раньше у всех были одинаковые зарплаты, а сейчас деньги развратили всех к чертовой матери. Наши игроки не стоят тех денег, которые им сейчас платят. Нужно обязательно менять ценовую политику. Они не должны получать больше 10 тысяч долларов в месяц», — приводит слова ветерана «РБ Спорт».

21 июня ФИФА продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Стоит отметить, что в это межсезонье ЦСКА лишился большого количества игроков. Это Марио Фернандес (приостановил карьеру), Алан Дзагоев (расторжение контракта), Хердур Магнуссон, Ильзат Ахметов (оба — окончание контракта).

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