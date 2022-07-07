Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что российским клубам не стоит покупать легионеров, а также раскритиковал отечественный футбол за высокие зарплаты игроков.
Напомним, ранее исландец Арнор Сигурдссон и нигериец Чидера воспользовались разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановили действия контрактов с ЦСКА.
«Не стоит приглашать легионеров в Россию. В 60-е, 70-е годы был великолепный футбол. Тогда на чемпионате Европы мы заняли первое место. Было и второе место, когда Бескова сняли с должности. Вот какой футбол был, и легионеров никаких не было.
Потом пошли по этому дурацкому профессиональному пути. Погнались за поганым профессиональным футболом, за большими деньгами.
Сейчас в ЦСКА есть хорошая академия. Можно спокойно трех-четырех футболистов найти для основы армейцев, но с ними надо работать. Никакой игры не получается только из-за того, что все думают о больших деньгах.
Раньше у всех были одинаковые зарплаты, а сейчас деньги развратили всех к чертовой матери. Наши игроки не стоят тех денег, которые им сейчас платят. Нужно обязательно менять ценовую политику. Они не должны получать больше 10 тысяч долларов в месяц», — приводит слова ветерана «РБ Спорт».
21 июня ФИФА продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.
Стоит отметить, что в это межсезонье ЦСКА лишился большого количества игроков. Это Марио Фернандес (приостановил карьеру), Алан Дзагоев (расторжение контракта), Хердур Магнуссон, Ильзат Ахметов (оба — окончание контракта).