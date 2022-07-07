«Не стоит приглашать легионеров в Россию. В 60-е, 70-е годы был великолепный футбол. Тогда на чемпионате Европы мы заняли первое место. Было и второе место, когда Бескова сняли с должности. Вот какой футбол был, и легионеров никаких не было.



Потом пошли по этому дурацкому профессиональному пути. Погнались за поганым профессиональным футболом, за большими деньгами.



Сейчас в ЦСКА есть хорошая академия. Можно спокойно трех-четырех футболистов найти для основы армейцев, но с ними надо работать. Никакой игры не получается только из-за того, что все думают о больших деньгах.



Раньше у всех были одинаковые зарплаты, а сейчас деньги развратили всех к чертовой матери. Наши игроки не стоят тех денег, которые им сейчас платят. Нужно обязательно менять ценовую политику. Они не должны получать больше 10 тысяч долларов в месяц», — приводит слова ветерана «РБ Спорт».