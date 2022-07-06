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41 минуту назад

Российский футболист рассказал о срыве трансфера в топ-клуб Европы

Lenta.ru

Российский полузащитник Магомед Оздоев, последним клубом которого был «Зенит», признался, что мог оказаться в европейском клубе. Об этом сообщает Sport24.

Российский футболист рассказал о срыве трансфера в топ-клуб Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

29-летний футболист рассказал, что был близок к переходу в клуб из топ-5 одной из лиг Европы. Оздоев не раскрыл название команды, но подчеркнул, что она ежегодно борется за чемпионство в своем чемпионате. 23 февраля он был поставлен перед фактом, что трансфер сорван.

Оздоев заявил, что в финансовом плане условия были близки к тому, что он имел в «Зените». Игрок добавил, что ради выступлений в Европе был согласен и на более скромный контракт.

Оздоев покинул «Зенит» в конце сезона-2021/2022. Он выступал за клуб с 2018 года. В составе сине-бело-голубых он четыре раза завоевал золото чемпионата России, выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Оздоев известен также по выступлениям за «Рубин», «Терек» и «Локомотив». В составе сборной России он провел 35 матчей и забил четыре мяча.

Футбол,Магомед Оздоев,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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