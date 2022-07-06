Новичок «Зенита» Кассьерра назвал свое любимое русское слово

«Не много, конечно же, я успел выучить, но какие-то слова знаю. Потому что когда каждый день их слышишь, что-то запоминается. Поэтому не могу сказать, что совершенно не знаю языка. Какое любимое слово? Хорошо! (произнес по-русски)», – передает слова Кассьерры корреспондент «Спорта День за Днем» Анна Коробкова.