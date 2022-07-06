Новичок «Зенита» Кассьерра назвал свое любимое русское слово

Новичок «Зенита» нападающий Матео Кассьерра на презентации во флагманском магазине сине-бело-голубых на Невском проспекте рассказал, есть ли у него успехи в изучении русского языка.
«Не много, конечно же, я успел выучить, но какие-то слова знаю. Потому что когда каждый день их слышишь, что-то запоминается. Поэтому не могу сказать, что совершенно не знаю языка. Какое любимое слово? Хорошо! (произнес по-русски)», – передает слова Кассьерры корреспондент «Спорта День за Днем» Анна Коробкова.
Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи». Он подписал контракт по схеме «3+1» и выбрал 30 номер, под которым играли Юрий Жевнов, Эмануэль Маммана и Ибрагим Цаллагов.