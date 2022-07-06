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1 час назад

«Матч ТВ» пригрозил расторгнуть рекордный контракт с Премьер Лигой

Илья Родин

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал на своем официальном сайте открытое письмо к Российской премьер-лиге и Российскому футбольному союзу. В нем он подверг резкой критике идею создания нового российского футбольного турнира, так называемого «Кубка лиги».

«Матч ТВ» пригрозил расторгнуть рекордный контракт с Премьер Лигой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-служба телеканала напомнила, что «Матч ТВ» является долгосрочным партнером российского футбола», в том числе РПЛ и РФС. В рамках партнерства журналисты освещают крупные спортивные события. В частности, телеканал приобрел медиаправа на трансляцию матчей РПЛ в сезонах 2022/2023 — 2025/2026.

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Отмечается, что «Матч ТВ» стремился выполнять свои обязательства «в полном объеме в рамках долгосрочных взаимоотношений с РПЛ и РФС». Кроме того, канал осуществлял широкую поддержку российского футбола не только в силу договоренностей, но и по своей инициативе.

По мнению телеканала, «создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности Чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон».

«Матч ТВ» полагает, что ввод нового вида состязаний может привести к существенному увеличению стоимости контракта с лигой, то есть нарушает «принципы партнерского взаимодействия».

Поэтому, говорится в заявлении, телеканал «оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с Российской Премьер-Лигой».

Телеканал приобрел права на показ игр Российской премьер-лиги в 2022 году. В рамках контракта вещатель будет обязан вносить денежные средства в размере 6,6 млрд руб в первые два года после подписания соглашения. В последующие два года «Матч ТВ» будет обязан выплатить по 7,7 млрд рублей, сообщает РБК.

По данным издания, «это самый крупный спортивный контракт с вещателем в истории российского спорта».

Футбол,РФС,
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