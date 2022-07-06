«Ювентус» предложил Кулибали трёхлетний контракт

Именно сенегалец был определён «старой синьорой» в качестве приоритетного варианта на замену Маттайсу де Лихту, вероятность ухода которого считается очень высокой. Как сообщалось ранее, «Ювентус» уже начал переговоры с агентом Кулибали, а теперь стали известны и детали вероятной сделки: туринцы готовы платить опытному центрбеку 7 млн евро в год по контракту, рассчитанному до лета 2025 года, информирует инсайдер Николо Скира.