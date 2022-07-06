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46 минут назад

«Ювентус» предложил Кулибали трёхлетний контракт

Евро-футбол.Руиещё 1

Стали известны контрактные условия, предложенные «Ювентусом» центральному защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.

«Ювентус» предложил Кулибали трёхлетний контракт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Именно сенегалец был определён «старой синьорой» в качестве приоритетного варианта на замену Маттайсу де Лихту, вероятность ухода которого считается очень высокой. Как сообщалось ранее, «Ювентус» уже начал переговоры с агентом Кулибали, а теперь стали известны и детали вероятной сделки: туринцы готовы платить опытному центрбеку 7 млн евро в год по контракту, рассчитанному до лета 2025 года, информирует инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение Калиду Кулибали с «Наполи» истекает через год, и неаполитанцы готовы рассмотреть возможность продажи игрока этим летом.

Футбол,Калиду Кулибали,
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