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1 час назад

В РПЛ могут вернуть "золотой матч"

Газета.Ru

В Российской премьер-лиге (РПЛ) могут вернуть матч за чемпионский титул при равенстве двух лидирующих команд в итоговой таблице сезона. Об этом сообщает «СЭ».

В РПЛ могут вернуть "золотой матч"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, данное предложение было озвучено на июньском заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что единственный «золотой матч» в РПЛ был сыгран в ноябре 2002 года на стадионе «Динамо» между столичным «Локомотивом» и ЦСКА. Победу в той игре с минимальным счетом 1:0 и первое в своей истории чемпионство завоевали «железнодорожники», ведомые Юрием Семиным.

Чемпионом России сезона-2021/22 стал петербургский «Зенит». Для команды под руководством Сергея Семака этот успех стал четвертым кряду. Серебряные медали достались «Сочи», а бронзовые — «Динамо».

Футбол,Сергей Семак,Юрий Семин,Динамо,РФС,Зенит,
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