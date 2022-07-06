В РПЛ могут вернуть "золотой матч"

В Российской премьер-лиге (РПЛ) могут вернуть матч за чемпионский титул при равенстве двух лидирующих команд в итоговой таблице сезона. Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, данное предложение было озвучено на июньском заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).
Напомним, что единственный «золотой матч» в РПЛ был сыгран в ноябре 2002 года на стадионе «Динамо» между столичным «Локомотивом» и ЦСКА. Победу в той игре с минимальным счетом 1:0 и первое в своей истории чемпионство завоевали «железнодорожники», ведомые Юрием Семиным.
Чемпионом России сезона-2021/22 стал петербургский «Зенит». Для команды под руководством Сергея Семака этот успех стал четвертым кряду. Серебряные медали достались «Сочи», а бронзовые — «Динамо».