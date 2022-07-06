ФК "Чита" приостановил профессиональную деятельность

"В связи с отсутствием необходимого объема финансирования решено сосредоточить ресурсы на развитии детского и юношеского футбола, - говорится в заявлении. - Сохраняем: "Чита-М", команды, которые принимают участие в Юношеской футбольной лиге, и детские команды. Это основная причина, из-за которой футбольный клуб пропустит сезон-2022/23. Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернется в Забайкальский край".