ФК "Чита" приостановил профессиональную деятельность

Футбольный клуб "Чита", выступавший во втором дивизионе первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2), снялся с участия в чемпионате и прекратил профессиональную деятельность из-за нехватки финансирования. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.
"В связи с отсутствием необходимого объема финансирования решено сосредоточить ресурсы на развитии детского и юношеского футбола, - говорится в заявлении. - Сохраняем: "Чита-М", команды, которые принимают участие в Юношеской футбольной лиге, и детские команды. Это основная причина, из-за которой футбольный клуб пропустит сезон-2022/23. Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернется в Забайкальский край".
В прошлом сезоне "Чита" заняла предпоследнее, 8-е место в турнирной таблице подгруппы В второй группы ФНЛ-2.