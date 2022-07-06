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1 час назад

Футбольный клуб "Чита" приостановил профессиональную деятельность

ТАССиещё 3

Футбольный клуб "Чита", выступавший во втором дивизионе первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2), снялся с участия в чемпионате и прекратил профессиональную деятельность из-за нехватки финансирования. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

ФК "Чита" приостановил профессиональную деятельность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с отсутствием необходимого объема финансирования решено сосредоточить ресурсы на развитии детского и юношеского футбола, - говорится в заявлении. - Сохраняем: "Чита-М", команды, которые принимают участие в Юношеской футбольной лиге, и детские команды. Это основная причина, из-за которой футбольный клуб пропустит сезон-2022/23. Считаем, что работа с подрастающим поколением юных футболистов обязательно принесет результат и профессиональный футбол вернется в Забайкальский край".

В прошлом сезоне "Чита" заняла предпоследнее, 8-е место в турнирной таблице подгруппы В второй группы ФНЛ-2.

Футбол,
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