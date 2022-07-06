Защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с «Зенитом»

Бразильский защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ» БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Зенит» официально объявит о трансфере защитника в ближайшее время.

Напомним, Родригао играет за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт бразильца с клубом рассчитан до июня 2023 года. Статистический интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.