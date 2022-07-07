Футболист «Зенита» Караваев пропустит матч за Суперкубок России

Защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев пропустит матч за Олимп - Суперкубок России против московского "Спартака", остальные футболисты готовы к игре. Об этом журналистам в четверг рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
"Все готовы сыграть, кроме Вячеслава Караваева, который продолжает восстанавливаться, - сказал Семак. - Что касается "Спартака" и его подготовки, действительно не так много информации. По составу - он меняется очень незначительно, игроки остаются те же. Если говорить о схеме и требованиях нового главного тренера (Гильермо Абаскаля - прим. ТАСС), то говорить преждевр
"Играли при одной схеме с одними соперниками, потом с другой. В принципе, не мое дело оценивать игру и тренера "Спартака". Осталось ждать немного, посмотрим, как будет играть "Спартак". Но в любом случае команда хорошая, нас ждет интересный матч", - добавил Семак.
Главный тренер "Зенита" прокомментировал возможность участия в матче новичка команды нападающего Матео Кассьерры.
"Он присоединился поздно к нам, необходимый тренировочный процесс он пропустил, - отметил Семак. - Но видно уровень его мастерства. В ближайшие два дня примем решение, сколько он сможет сыграть"
Матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 мск. По итогам прошлого сезона "Зенит" в четвертый раз подряд стал победителем Российской премьер-лиги. "Спартак" стал обладателем Бетсити - Кубка России, обыграв в финале московское "Динамо" (2:1).