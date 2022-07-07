Футболист «Зенита» Караваев пропустит матч за Суперкубок России

"Все готовы сыграть, кроме Вячеслава Караваева, который продолжает восстанавливаться, - сказал Семак. - Что касается "Спартака" и его подготовки, действительно не так много информации. По составу - он меняется очень незначительно, игроки остаются те же. Если говорить о схеме и требованиях нового главного тренера (Гильермо Абаскаля - прим. ТАСС), то говорить преждевр