Илья Геркус высказался за создание Кубка лиги

— Нужно проводить дополнительный турнир, чтобы было больше матчей, чтобы зрители получали больше футбола. Поддерживаю идею Кубка лиги, не считаю, что на клубы ложится дополнительная нагрузка.



По поводу логистики: да, с ней стало сложнее. Но «Ростову» и «Краснодару» сложнее всего с логистикой, но они не выступают против Кубка. Большинство клубов, насколько я знаю, высказываются за проведение турнира. В новом турнире предусмотрена интересная и понятная интрига, игры будут в хорошее время, заполняемость будет. Забавно, что «Факел» против Кубка РПЛ. Говорят: к вам приедут еще топ-клубы. А они против. Ну что это такое? Как можно лишать Воронеж дополнительных матчей с топами? — сказал Геркус.