Илья Геркус высказался за создание Кубка лиги

Директор по стратегическому развитию «Торпедо» Илья Геркус в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» высказался в поддержку создания нового турнира — Кубок лиги.
— Нужно проводить дополнительный турнир, чтобы было больше матчей, чтобы зрители получали больше футбола. Поддерживаю идею Кубка лиги, не считаю, что на клубы ложится дополнительная нагрузка.
По поводу логистики: да, с ней стало сложнее. Но «Ростову» и «Краснодару» сложнее всего с логистикой, но они не выступают против Кубка. Большинство клубов, насколько я знаю, высказываются за проведение турнира. В новом турнире предусмотрена интересная и понятная интрига, игры будут в хорошее время, заполняемость будет. Забавно, что «Факел» против Кубка РПЛ. Говорят: к вам приедут еще топ-клубы. А они против. Ну что это такое? Как можно лишать Воронеж дополнительных матчей с топами? — сказал Геркус.
В среду «Матч ТВ» выступил с открытым письмом к РПЛ и Российскому футбольному союзу (РФС), в котором заявил о возможном расторжении контракта с РПЛ в случае создания Кубка лиги. Как отметил в Telegram-канале генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, предложение телеканала заключается в реформировании Кубка России.