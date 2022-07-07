Группа Би-2 выступит на церемонии закрытия Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале турнира.

Фото: Би-2 Би-2

Напомним, группировка «Ленинград» и певица МакSим проведут выступления перед финальным матчем за Суперкубок России. Также перед игрой в развлекательной программе поучаствуют Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший.