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50 минут назад

Группа Би-2 выступит на церемонии закрытия Суперкубка России

Чемпионат.comиещё 1

Группа Би-2 выступит на церемонии закрытия Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале турнира.

Би-2 выступит на церемонии закрытия Суперкубка России
Фото: Би-2Би-2

Напомним, группировка «Ленинград» и певица МакSим проведут выступления перед финальным матчем за Суперкубок России. Также перед игрой в развлекательной программе поучаствуют Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший.

Напомним, матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Ранее сообщалось, что красно-белые могут бойкотировать игру из-за её проведения в Санкт-Петербурге, но в итоге «Спартак» дал согласие на участие в Суперкубке.

Футбол,Александр Розенбаум,Спартак,
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