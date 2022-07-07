Губернатор Санкт-Петербурга запретил «Ленинграду» выступать на Суперкубке

Группа «Ленинград» не выступит на матче за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации источника, категорически против этого выступает лично губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. При этом в Российском футбольном союзе (РФС) еще надеются согласовать выступление группы с правительством города.

Вместо музыкального коллектива под руководством Сергея Шнурова на мероприятии сыграют группы «Би-2» и «Танцы Минус».

Напомним, что матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.