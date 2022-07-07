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1 час назад

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов запретил «Ленинграду» выступать на Суперкубке России

Газета.Ru

Группа «Ленинград» не выступит на матче за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Губернатор Санкт-Петербурга запретил «Ленинграду» выступать на Суперкубке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, категорически против этого выступает лично губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. При этом в Российском футбольном союзе (РФС) еще надеются согласовать выступление группы с правительством города.

Вместо музыкального коллектива под руководством Сергея Шнурова на мероприятии сыграют группы «Би-2» и «Танцы Минус».

Напомним, что матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее солист музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил клип об импортозамещении под названием «Аналоговнет». За двое суток после публикации на YouTube ролик набрал почти миллион просмотров. В песне Шнуров иронически отзывается о возможности заместить иностранную продукцию российской.

Футбол,Сергей Шнуров,Александр Беглов,РФС,Зенит,Спартак,
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