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2 часа назад

Фаны «Интера» высмеивают Алексиса Санчеса

Евро-футбол.Ру

Чилийский нападающий Алексис Санчес впал в немилость к фанатам «Интера», так как из-за него тормозит трансферная кампания вице-чемпионов Италии. Санчес уже давно является «списанным летчиком» для Симоне Индзаги, однако при этом уходить не хочет, из-за чего «Интер» не может подписать Пауло Дибалу. Теперь поклонники «Интера» высмеивают Санчеса везде, где возможно.

Фаны «Интера» высмеивают Алексиса Санчеса
Фото: EPAEPA

- Утро доброе для всех, кроме Алексиса Санчеса, - это вполне привычное приветствие на форумах «нерадзурри».

- Видаль хотя бы имел совесть уйти вовремя, а Санчес строит из себя обиженного ребенка. Большая разница, - провел параллель другой поклонник «Интера».

Наконец, припоминают ему и ошибки - в частности, гол, который забил в феврале Жиру, когда «Интер» вел в счете 1:0, но пропустил два гола подряд и проиграл «Милану» 1:2, а первый гол был забит именно после того, как Санчес потерял мяч.

Футбол,Алексис Санчес,
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