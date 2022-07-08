Фаны «Интера» высмеивают Алексиса Санчеса

Чилийский нападающий Алексис Санчес впал в немилость к фанатам «Интера», так как из-за него тормозит трансферная кампания вице-чемпионов Италии. Санчес уже давно является «списанным летчиком» для Симоне Индзаги, однако при этом уходить не хочет, из-за чего «Интер» не может подписать Пауло Дибалу. Теперь поклонники «Интера» высмеивают Санчеса везде, где возможно.