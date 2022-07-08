Форвард сборной России перешел из «Динамо» в «Ростов»

«Ростов» и московское «Динамо» достигли договоренности о переходе российского нападающего Николая Комличенко в донской клуб. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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Речь идет о полноценном трансфере. Ростовчане заплатят около одного миллиона евро, а форвард сборной России подпишет контракт с клубом сроком на четыре года.

Минувший сезон 27-летний россиянин провел в аренде в клубе из Ростова-на-Дону. В 28 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) на его счету было восемь забитых мячей и три результативные передачи.

Подопечные Валерия Карпина по итогам сезона-2021/22 заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голые расположились на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что в РПЛ могут вернуть матч за чемпионский титул при равенстве двух лидирующих команд в итоговой таблице сезона.