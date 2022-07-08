Назвавший Россию задницей иностранный футболист вернулся в «Спартак»

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра вернулся в Россию. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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Он заявил, что 25-летний футболист пройдет медицинский осмотр и присоединится к красно-белым в Санкт-Петербурге. Там команда готовится к матчу за Суперкубок России с «Зенитом», который состоится 9 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

6 июля Мартинс в соцсетях назвал Россию задницей, описывая возвращение в страну. Через несколько минут ошибка была исправлена, и грубое слово было заменено на «обратно».