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1 час назад

Назвавший Россию задницей иностранный футболист вернулся в «Спартак»

Lenta.ruиещё 6

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра вернулся в Россию. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Назвавший Россию задницей иностранный футболист вернулся в «Спартак»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что 25-летний футболист пройдет медицинский осмотр и присоединится к красно-белым в Санкт-Петербурге. Там команда готовится к матчу за Суперкубок России с «Зенитом», который состоится 9 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

6 июля Мартинс в соцсетях назвал Россию задницей, описывая возвращение в страну. Через несколько минут ошибка была исправлена, и грубое слово было заменено на «обратно».

Мартинс перешел в «Спартак» на правах аренды в январе 2022 года. В прошедшем сезоне он забил один мяч и отдал три результативные передачи в 13 матчах за команду.

Футбол,Дмитрий Зеленов,Зенит,Спартак,
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