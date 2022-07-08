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1 час назад

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о коррупции — СМИ

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Швейцарский суд оправдал бывшего главу ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини по делу о подделке ценных бумаг, злоупотреблении доверием, недобросовестном управлении и мошенничестве. Об этом сообщает France Press.

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о коррупции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее швейцарская прокуратура заявила, что Блаттер незаконно организовал перевод 2 миллионов швейцарских франков (почти 2 миллиона евро) Платини в 2011 году. Блаттер и Платини, которым в ноябре были предъявлены обвинения, ранее отрицали какие-либо правонарушения. Согласно действующему законодательству Швейцарии, 86-летнему Блаттеру и 66-летнему Платини грозил крупный денежный штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

Дело было возбуждено в сентябре 2015 года после того, как в ФИФА разразился коррупционный скандал. Комитет по этике ФИФА начал расследование, в результате которого обоих чиновников отстранили от футбола и заставили покинуть свои должности.

Данное судебное разбирательство касается оплаты за консультационную работу, которую Платини выполнял для тогдашнего президента ФИФА Блаттера в период с 1998 по 2002 год. Прокуратура заявила, что 66-летний Платини потребовал выплаты «через восемь лет после прекращения его консультативной деятельности».

Футбол,Мишель Платини,Йозеф Блаттер,УЕФА,
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