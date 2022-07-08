Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о коррупции

Швейцарский суд оправдал бывшего главу ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу УЕФА Мишеля Платини по делу о подделке ценных бумаг, злоупотреблении доверием, недобросовестном управлении и мошенничестве. Об этом сообщает France Press.

Ранее швейцарская прокуратура заявила, что Блаттер незаконно организовал перевод 2 миллионов швейцарских франков (почти 2 миллиона евро) Платини в 2011 году. Блаттер и Платини, которым в ноябре были предъявлены обвинения, ранее отрицали какие-либо правонарушения. Согласно действующему законодательству Швейцарии, 86-летнему Блаттеру и 66-летнему Платини грозил крупный денежный штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

Дело было возбуждено в сентябре 2015 года после того, как в ФИФА разразился коррупционный скандал. Комитет по этике ФИФА начал расследование, в результате которого обоих чиновников отстранили от футбола и заставили покинуть свои должности.