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41 минуту назад

Романцев назвал игроков-ветеранов, которые могут усилить основную команду «Спартака»

Чемпионат.comиещё 3

Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игроках, которые выступят за его команду в матче легенд с «Зенитом».

Романцев назвал российских игроков , которые могут усилить «Спартак»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В «Спартаке» Аленичев, Титов, Бушманов, Хлестов в хорошем состоянии. Они могут усилить и главную команду. Тихонова давно не видел.

Смены тренеров? Я об этом не думаю, как «Спартак» меняет тренера. Меня никто ни разу не спрашивал ни как убрать, ни кого назначить», – передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 8 июля, в Петербурге на стадионе «Петровский» состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Начало – в 18:00 мск.

Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свиток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Футбол,Дмитрий Зимин,Олег Романцев,Зенит,Спартак,
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