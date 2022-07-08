Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+28° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

«Хочу принести извинения Федуну». Бердыев жалеет, что не возглавил «Спартак»

Чемпионат.comиещё 7

Бывший главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев, возглавивший иранский «Трактор», извинился перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и сказал, что жалеет о том, что не возглавил команду.

Бердыев: «Хочу принести извинения Федуну»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня, я поехал в Монако. Мы с ним ударили по рукам. Потом одна история там произошла, которую я бы не хотел озвучивать, и я принял неправильное решение. Я уже должен был в Казани принимать «Спартак». Не знаю, что сподвигло меня, но это решение было неправильным. Правда ли, что весь тренерский штаб уговаривал меня перейти в «Спартак»? Да.

Что за решение? Я не скажу, это не связано с теми людьми. Когда понял, что ошибся? Сразу. Решение принял, прошло время, и потом я чувствовал, что поступил не по совести.

Единственный ли это случай, когда я жалею о том, что не перешёл в какую-то команду? Да!», – сказал Бердыев YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Футбол,Курбан Бердыев,Леонид Федун,ХК Трактор,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители