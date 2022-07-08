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49 минут назад

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд благодаря голам Широкова и Кержакова

Чемпионат.com

Ветераны санкт-петербургского «Зенита» обыграли легенд московского «Спартака» в матче на стадионе «Петровский». Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд
Фото: Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Александр Вильф, AFP / NATALIA KOLESNIKOVAИллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Александр Вильф, AFP / NATALIA KOLESNIKOVA

На 24-й минуте отличился экс-полузащитник сборной России Роман Широков. На 50-й минуте встречи мяч забил экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков. Голевую передачу на свой счёт записал бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.

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