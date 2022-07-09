Экс-игрок сборной России Широков назвал себя гением

Бывший полузащитник сборной России, а также «Спартака», «Зенита» и ЦСКА Роман Широков после матча легенд вспомнил одну из своих «крылатых» фраз.

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«Их так много было, что я уже не вспомню. Про колхоз? Была фраза, что я гений. Сегодня опять? А то! Нет что ли?» — передает слова Широкова «Спорт-Экспресс».

В матче легенд, который прошел вчера на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, со счетом 2:0 победу одержали футболисты петербургской команды. На 25-й минуте полузащитник «Зенита» Роман Широков открыл счет в мачте. На 50-й минуте нападающий Александр Кержаков удвоил преимущество своей команды после паса Андрея Аршавина.

Напомним, что матч легенд проводился в преддверии матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак», который состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 по московскому времени. Действующим обладателем этого трофея является «Зенит», который в прошлом году переиграл «Локомотив». Чаще всех обладателем Суперкубка становился московский ЦСКА — 7 раз.