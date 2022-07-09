Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Экс-игрок сборной России Широков назвал себя гением

Газета.Ruиещё 10

Бывший полузащитник сборной России, а также «Спартака», «Зенита» и ЦСКА Роман Широков после матча легенд вспомнил одну из своих «крылатых» фраз.

Экс-игрок сборной России Широков назвал себя гением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Их так много было, что я уже не вспомню. Про колхоз? Была фраза, что я гений. Сегодня опять? А то! Нет что ли?» — передает слова Широкова «Спорт-Экспресс».

В матче легенд, который прошел вчера на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, со счетом 2:0 победу одержали футболисты петербургской команды. На 25-й минуте полузащитник «Зенита» Роман Широков открыл счет в мачте. На 50-й минуте нападающий Александр Кержаков удвоил преимущество своей команды после паса Андрея Аршавина.

Напомним, что матч легенд проводился в преддверии матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак», который состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 по московскому времени. Действующим обладателем этого трофея является «Зенит», который в прошлом году переиграл «Локомотив». Чаще всех обладателем Суперкубка становился московский ЦСКА — 7 раз.

Ранее Валерий Кечинов назвал две мотивации красно-белых в матче за Суперкубок.

Футбол,Роман Широков,Андрей Аршавин,Валерий Кечинов,Александр Кержаков,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители