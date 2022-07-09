Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
57 минут назад

Футболист «Реала» стал одноклубником Кокорина

Lenta.ruиещё 1

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович перешел в итальянскую «Фиорентину», за которую выступает россиянин Александр Кокорин. Об этом сообщается на сайте клуба.

Футболист «Реала» стал одноклубником Кокорина
Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.comMutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Подробности сделки и детали контракта 24-летнего футболиста не уточняются. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, форвард подпишет с «фиалками» контракт по схеме «2 плюс 1». Отмечалось, что первые два сезона Йович будет получать 2,5 миллиона евро в год, а в третьем сезоне — пять миллионов.

Йович является воспитанником белградской «Црвены Звезды». В «Реал» он перешел летом 2019 года за 60 миллионов евро. В составе мадридской команды нападающий провел 54 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду россиянин провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Футбол,Лука Йович,Александр Кокорин,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители