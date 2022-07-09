Футболист «Реала» стал одноклубником Кокорина

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович перешел в итальянскую «Фиорентину», за которую выступает россиянин Александр Кокорин. Об этом сообщается на сайте клуба.

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Подробности сделки и детали контракта 24-летнего футболиста не уточняются. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, форвард подпишет с «фиалками» контракт по схеме «2 плюс 1». Отмечалось, что первые два сезона Йович будет получать 2,5 миллиона евро в год, а в третьем сезоне — пять миллионов.

Йович является воспитанником белградской «Црвены Звезды». В «Реал» он перешел летом 2019 года за 60 миллионов евро. В составе мадридской команды нападающий провел 54 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.