Футболистки «Локомотива» вырвали ничью в матче с «Зенитом»

Встреча закончилась со счётом 1:1. Причём, хозяйки поля сумели вырвать ничью уже лишь в компенсированное время. На 37-й минуте Лина Якупова открыла счёт и вывела футболисток из Санкт-Петербурга вперёд. Но на 90-й минуте Мария Галай точным ударом сравняла счёт и принесла «Локомотиву» ничью.

Футболистки «Зенита» продолжают уверенно лидировать в чемпионате России. Они набрали 36 очков в 14 турах. Команда из Санкт-Петербурга до сих пор не потерпела ни одного поражения. «Локомотив» занимает второе место, набрав 31 очко в 14 турах. Также 31 очко набрали футболистки ЦСКА.