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2 часа назад

Роналду может стать одноклубником Месси

Газета.Ruиещё 2

"Пари Сен-Жермен" сохраняет интерес к португальскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Как сообщает в своем Twitter журналист Педру Алмейда, советник парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш контактирует с агентом игрока Жорже Мендешем насчет возможного трансфера.

Роналду может стать одноклубником Месси
Фото: ТАССТАСС

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "МЮ" финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Этот факт влияет на желание португальца остаться в английской команде. "ПСЖ", в свою очередь, будет участвовать в турнире как победитель чемпионата Франции.

Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Сообщалось, что Роналду пропустит предсезонное турне "МЮ" по Таиланду. Позже стала известна причина пропуска игроком подготовки к запланированному на начало августа старту чемпионата Англии.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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