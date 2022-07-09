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1 час назад

«Шахтер» подаст в суд на ФИФА

Lenta.ruиещё 6

Украинский «Шахтер» подаст в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за разрешения на приостановку контрактов легионеров. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на журналиста Игоря Циганика.

«Шахтер» подаст в суд на ФИФА
Фото: Louiza Vradi / ReutersLouiza Vradi / Reuters

По информации источника, руководству команды не понравилось, что иностранцы теперь имеют право приостанавливать контракты с украинскими клубами. В «Шахтере» посчитали, что многие игроки теперь захотят покинуть клуб. Украинцы требуют, чтобы ФИФА компенсировала им около 50 миллионов евро.

21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов для легионеров, выступающих в Российской и Украинской премьер-лигах. Опция действует до июня следующего года.

Украинская премьер-лига объявила о решении приостановить проведение чемпионата страны по футболу 24 февраля. После 18 туров УПЛ «Шахтер» лидировал в турнирной таблице чемпионата, набрав 47 очков. Киевское «Динамо» располагалось на второй строчке.

Футбол,Динамо,
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