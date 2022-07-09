«Шахтер» подаст в суд на ФИФА

Украинский «Шахтер» подаст в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за разрешения на приостановку контрактов легионеров. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на журналиста Игоря Циганика.

Фото: Louiza Vradi / Reuters Louiza Vradi / Reuters

По информации источника, руководству команды не понравилось, что иностранцы теперь имеют право приостанавливать контракты с украинскими клубами. В «Шахтере» посчитали, что многие игроки теперь захотят покинуть клуб. Украинцы требуют, чтобы ФИФА компенсировала им около 50 миллионов евро.

21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов для легионеров, выступающих в Российской и Украинской премьер-лигах. Опция действует до июня следующего года.