Официально: Крыховяк проведёт сезон в саудовском «Аль-Шабабе»

Саудовский футбольный клуб "Аль-Шабаб" заключил годичный контракт с польским полузащитником "Краснодара" Гжегожем Крыховяком. Об этом в субботу сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Крыховяку 32 года, он перешел в "Краснодар" из "Локомотива" летом 2021 года. За краснодарский клуб он провел 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.