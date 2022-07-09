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2 часа назад

Футболист "Краснодара" Крыховяк проведет сезон в саудовском "Аль-Шабабе"

ТАССиещё 2

Саудовский футбольный клуб "Аль-Шабаб" заключил годичный контракт с польским полузащитником "Краснодара" Гжегожем Крыховяком. Об этом в субботу сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Официально: Крыховяк проведёт сезон в саудовском «Аль-Шабабе»
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Крыховяку 32 года, он перешел в "Краснодар" из "Локомотива" летом 2021 года. За краснодарский клуб он провел 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

"Аль-Шабаб" в прошлом сезоне занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие контрактов до 30 июня 2022 года. 21 июня ФИФА разрешила футболистам приостанавливать контракты до 30 июня 2023 года.

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