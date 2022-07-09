«Интер» объявил о продлении контракта с Хандановичем

«Интер» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Самиром Хандановичем . Трудовое соглашение 37-летнего словенца рассчитано до конца сезона 2022/2023.

Самир Ханданович является капитаном «Интера». Он выступает за миланский клуб уже десять лет после перехода из «Удинезе». Всего за «нерадзурри» словенец провёл в различных соревнованиях 438 матчей. В них Ханданович пропустил 451 гол.