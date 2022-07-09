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1 час назад

«Интер» объявил о продлении контракта с Хандановичем

Евро-футбол.Ру

«Интер» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Самиром Хандановичем. Трудовое соглашение 37-летнего словенца рассчитано до конца сезона 2022/2023.

«Интер» объявил о продлении контракта с Хандановичем
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Самир Ханданович является капитаном «Интера». Он выступает за миланский клуб уже десять лет после перехода из «Удинезе». Всего за «нерадзурри» словенец провёл в различных соревнованиях 438 матчей. В них Ханданович пропустил 451 гол.

Новый чемпионат Италии стартует в августе. «Интер» будет ставить перед собой задачу по возвращению чемпионского титула. В прошлом сезоне, напомним, Скудетто завоевал «Милан».

Футбол,Самир Ханданович,
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