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31 минуту назад

Болельщики «Спартака» освистали выход Зелимхана Бакаева на поле в матче Суперкубка

Чемпионат.comиещё 1

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев был освистан болельщиками московского «Спартака» во время выхода на поле в матче Суперкубка России.

Болельщики «Спартака» освистали выход Бакаева на поле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В данный момент идёт второй тайм матча «Зенит» — «Спартак». Санкт-петербургский клуб ведёт со счётом 3:0. У сине-бело-голубых забили нападающие Иван Сергеев и Малком, а также полузащитник Вендел.

Напомним, Зелимхан Бакаев присоединился к «Зениту» на правах свободного агента после истечения контракта со «Спартаком». Хавбек является воспитанником московского клуба. За санкт-петербургскую команду Зелимхан играет под 7-м номером. Матч со «Спартаком» — первая официальная игра Бакаева в футболке «Зенита».

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