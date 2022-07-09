Болельщики «Спартака» освистали выход Бакаева на поле

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев был освистан болельщиками московского «Спартака» во время выхода на поле в матче Суперкубка России.

В данный момент идёт второй тайм матча «Зенит» — «Спартак». Санкт-петербургский клуб ведёт со счётом 3:0. У сине-бело-голубых забили нападающие Иван Сергеев и Малком, а также полузащитник Вендел.