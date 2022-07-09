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1 час назад

«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня, 9 июля, прошёл матча Суперкубка России «Зенит»«Спартак». Команды встретились в городе Санкт-Петербург на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» одержал разгромную победу – 4:0.

"Зенит" разгромил "Спартак" в матче за Суперкубок России
Фото: ТАССТАСС

Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился нападающий «Зенита» Иван Сергеев. На 34-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Малком. На 46-й минуте результативный удар нанёс полузащитник «Зенита» Вендел. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился форвард Матео Кассьерра.

Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

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Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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