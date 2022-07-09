"Зенит" разгромил "Спартак" в матче за Суперкубок России

Сегодня, 9 июля, прошёл матча Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» . Команды встретились в городе Санкт-Петербург на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» одержал разгромную победу – 4:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился нападающий «Зенита» Иван Сергеев. На 34-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Малком. На 46-й минуте результативный удар нанёс полузащитник «Зенита» Вендел. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился форвард Матео Кассьерра.