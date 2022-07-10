Аршавин рассказал о новой цели «Зенита»

«Сейчас есть нацеленность на защитника. Если «Зенит» найдёт хорошего левого центрального защитника, то, думаю, он будет приобретён. Ставка на схему с тремя центральными? Нет, почему? Я надеюсь, двух центральных хватит, чтобы играть в чемпионате России. Поиски форварда? У нас и так перебор нападающих», – сказал Аршавин после матча за Суперкубок России со «Спартаком» в эфире телеканала «Матч».