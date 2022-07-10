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47 минут назад

Роналду получил шестизначный бонус от МЮ и сообщил клубу о желании уйти

Lenta.ru

Португальский нападающий Криштиану Роналду получил щедрый бонус от «Манчестер Юнайтед», после чего уведомил руководство о желании уйти из клуба. Об этом сообщает The Sun.

Роналду сообщил о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»
Фото: ReutersReuters

В издании сослались на источник внутри клуба. 37-летний португалец сообщил МЮ о желании покинуть клуб спустя несколько дней после выплаты шестизначного бонуса. Отмечается, что Роналду не нарушил каких-либо правил, однако некоторые сотрудники полагают, что португалец мог выбрать и другой момент, чтобы обозначить свою позицию.

«Манчестер Юнайтед» не сумел попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона в Английской премьер-лиги. Роналду выступал в главном еврокубке на протяжении 19 сезонов. Ранее стало известно, что Роналду попросил МЮ продать его, если клубу поступит хорошее предложение. Форвард намерен продолжить игру в Лиге чемпионов до конца карьеры. Интерес к игроку проявили «Челси», «Барселона», а также итальянские «Наполи» и «Рома».

Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов: четыре титула он выиграл в составе мадридского «Реала».

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