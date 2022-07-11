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1 час назад

Стало известно, почему Кокорин мог не поехать на первый сбор с «Фиорентиной»

Евро-футбол.Руиещё 3

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин мог не поехать на первый сбор итальянской команды из-за вспышки коронавируса.

Стало известно, почему Кокорин мог не поехать на первый сбор с «Фиорентиной»
Фото: ТАССТАСС

По информации издания Ansa, 31-летний российский футболист мог пропустить первый тренировочный сбор «фиалок» из-за вспышки коронавируса в команде. В «Фиорентине» подтвердили уже несколько случаев заражения ковидом. Стоит отметить, что Кокорин и ещё несколько футболистов должны будут присоединиться к клубу из Флоренции чуть позже.

Напомним, что в прошлом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянском чемпионате лишь шесть поединков, но голами или ассистами не отметился.

Футбол,Александр Кокорин,
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