Стало известно, почему Кокорин мог не поехать на первый сбор с «Фиорентиной»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин мог не поехать на первый сбор итальянской команды из-за вспышки коронавируса.
По информации издания Ansa, 31-летний российский футболист мог пропустить первый тренировочный сбор «фиалок» из-за вспышки коронавируса в команде. В «Фиорентине» подтвердили уже несколько случаев заражения ковидом. Стоит отметить, что Кокорин и ещё несколько футболистов должны будут присоединиться к клубу из Флоренции чуть позже.
Напомним, что в прошлом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянском чемпионате лишь шесть поединков, но голами или ассистами не отметился.