Стало известно, почему Кокорин мог не поехать на первый сбор с «Фиорентиной»

По информации издания Ansa, 31-летний российский футболист мог пропустить первый тренировочный сбор «фиалок» из-за вспышки коронавируса в команде. В «Фиорентине» подтвердили уже несколько случаев заражения ковидом. Стоит отметить, что Кокорин и ещё несколько футболистов должны будут присоединиться к клубу из Флоренции чуть позже.