«ПСЖ» выставил семерых игроков на трансфер

Цена за Леандро Паредеса остановила интерес « Манчестер Юнайтед », то же самое произошло с сенегальским центральным защитником Абду Диалло поэтому«Тоттенхэм» выбрал игрока «Барселоны» Клемана Лангле. Джорджинио Вейналдум и аргентинец Мауро Икарди имеют слишком высокие запросы по зарплате. Лейвин Курзава, Неймар, Юлиан Дракслер и Андер Эррера также стали не нужны новому главному тренеру команды Кристофу Галтье.

Ранее сообщалось, что 29-летний Икарди не входит в планы «ПСЖ» на следующий сезон и может покинуть клуб в летнее трансферное окно, однако не хочет продолжать карьеру в «Вулверхэмптоне», который ранее сделал предложение о трансфере.