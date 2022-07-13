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2 часа назад

"ПСЖ" отказался от идеи покупки Криштиану Роналду

Газета.Ruиещё 1

Руководство французского "ПСЖ" отказалось от идеи покупки игрока английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, передает ESPN. Отмечается, что "ПСЖ" не считает Роналду подходящим игроком на данный момент. Также у команды нет возможности удовлетворить финансовые потребности футболиста.

"ПСЖ" отказался от идеи покупки Криштиану Роналду
Фото: Rui Vieira/APRui Vieira/AP

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "МЮ" финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Этот факт влияет на желание португальца остаться в английской команде. Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Ранее сообщалось, что Роналду намеренно не объявлял о своем решении покинуть клуб, чтобы успеть получить бонусы.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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