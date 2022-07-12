Руни официально возглавил новый клуб

Клуб "Ди Си Юнайтед", выступающий в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS), объявил о назначении Уэйна Руни на пост главного тренера команды. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.
Подробности соглашения с англичанином не сообщаются. Отмечается, что Руни не имеет рабочей визы и до ее получения наставником команды будет Чад Эштон. В настоящее время клуб из Вашингтона занимает 13-е, предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.
Руни 36 лет, он выступал за "Ди Си Юнайтед" в 2018-2020 годах, также он играл за английские "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Дерби Каунти", в котором после завершения карьеры игрока работал главным тренером. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 23-е место в турнирной таблице чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии - и вылетела в третий дивизион национального первенства. В течение сезона клуб был оштрафован Английской футбольной лигой на 21 очко за нарушение финансовых правил и ввода внешнего управления, так как руководство хотело избежать финансовых проблем, возникших после пандемии коронавируса.
В составе "Эвертона" Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся в команду из Ливерпуля. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз - трофей клубного чемпионата мира. В составе сборной Англии Руни забил 53 мяча, что является лучшим результатом в истории национальной команды.