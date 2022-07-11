Роналду решил уйти из «МЮ» после получения солидного бонуса

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выплатил нападающему Криштиану Роналду бонус за несколько дней до того, как он сообщил, что хочет уйти в другую команду, сообщает The Sun.

Фото: Reuters Reuters

Как отмечается, португалец получил от манкунианцев шестизначную сумму в конце июня. Инсайдеры настаивают, что это не относится к пункту о лояльности, поскольку сумма включает в себя выплаты за имиджевые права и вознаграждение за спортивные результаты.

— Все контракты продлеваются в начале июля, а затем появились новости о том, что Криштиану хочет уйти, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что 37-летний форвард не сыграет в предсезонном турне «МЮ» в Таиланде и Австралии. По информации СМИ, Роналду хочет покинуть клуб, чтобы участвовать в Лиге чемпионов. По итогам прошлого сезона «красные дьяволы» не смогли завоевать путевку в самый престижный клубный турнир Европы.