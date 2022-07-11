Воспитанник «Барселоны» Картер Пэйн погиб в автоаварии

В США скончался бывший игрок академии «Барселоны» Картер Пэйн. 21-летнего футболиста сбила машина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление клуба «Тормента», за который выступал Пэйн.
ДТП произошло в городе Стейтсборо (штат Джорджия) 9 июля. Пэйн ехал на скутере, когда автомобиль сбил его. Водитель скрылся с места происшествия. Футболиста с травмами отправили в больницу, однако спасти его не удалось.
«Мы опустошены трагической потерей одного из наших выпускников, Картера Пэйна. Картер был выдающимся человеком, товарищем по команде и студентом-спортсменов, которого будет очень не хватать. Выражаем поддержку семье и друзьям Картера в это чрезвычайно трудное время», — говорится в заявлении академии.
Напомним, после ухода из академии «Барселоны» Пэйн играл за команду Мичиганского университета, а затем присоединился к клубу «Тормента».