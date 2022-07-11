Воспитанник «Барселоны» Картер Пэйн погиб в автоаварии

«Мы опустошены трагической потерей одного из наших выпускников, Картера Пэйна. Картер был выдающимся человеком, товарищем по команде и студентом-спортсменов, которого будет очень не хватать. Выражаем поддержку семье и друзьям Картера в это чрезвычайно трудное время», — говорится в заявлении академии.