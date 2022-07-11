​Креспо: «Милану» не хватает Дибалы»

Экс-игрок «Милана» Эрнан Креспо считает, что команде не хватает Пауло Дибалы.
Напомним, что Пауло Дибала с начала июля находится без клуба после истечения срока контракта с «Ювентусом».
«Дибала – тот элемент, которого не хватает «Милану». Он был бы идеальным игроком для них. Пауло может гарантировать качество на всём фронте атаки – он может начинать комбинации, взаимодействуя с центральным нападающим или вингерами, а может и завершать и
Дибала – настоящий чемпион. Всегда лучше, когда такой игрок выступает за тебя, а не против», - сказал Креспо La Gazzetta dello Sport.