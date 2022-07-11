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1 час назад

​Креспо: «Милану» не хватает Дибалы»

Евро-футбол.Ру

Экс-игрок «Милана» Эрнан Креспо считает, что команде не хватает Пауло Дибалы.

​Креспо: «Милану» не хватает Дибалы»
Фото: ReutersReuters

Напомним, что Пауло Дибала с начала июля находится без клуба после истечения срока контракта с «Ювентусом».

«Дибала – тот элемент, которого не хватает «Милану». Он был бы идеальным игроком для них. Пауло может гарантировать качество на всём фронте атаки – он может начинать комбинации, взаимодействуя с центральным нападающим или вингерами, а может и завершать и

Дибала – настоящий чемпион. Всегда лучше, когда такой игрок выступает за тебя, а не против», - сказал Креспо La Gazzetta dello Sport.

Футбол,Пауло Дибала,
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