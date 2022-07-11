Губерниев и Ловчев устроили спор из-за Абаскаля

Бывший защитник «Спартака» и лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поспорил с ведущим программы «Громко!» на телеканале «Матч ТВ» Дмитрием Губерниевым по поводу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В прямом эфире обсуждался матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0). Губерниев считает, что некоторые ветераны и болельщики «красно-белых» рано начали критиковать Абаскаля.

— Евгений, вот вы, крикуны спартаковские, не даете возможности поработать Абаскалю. Может, он придет всерьез и надолго.

— Я слово какое-то сказал про Абаскаля? Он всего 14 дней до матча с «Зенитом» работал с командой. Вы что, обалдели уже совсем? Дайте человеку поработать! Мы тогда хотя бы узнаем, является ли он тренером. Дайте ему игроков! — ответил Ловчев.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Испанец поработал в юношеской команде «Севильи», затем в швейцарских клуба «Кьяссо» и «Лугано» (спас от вылета из Суперлиги), был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого клуба «Волос». С начала 2022 года Абаскаль был исполняющим обязанности главного тренера «Базеля», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии.