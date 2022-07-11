"Интер" объявил об уходе Видаля

Итальянский футбольный клуб "Интер" объявил о расторжении контракта с чилийским полузащитником Артуро Видалем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Интера".

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Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил Видаля за два года, проведенные в команде.

Видалю 35 лет, он выступал за "Интер" с 2020 года, в составе команды он стал чемпионом Италии (в сезоне-2020/21), обладателем кубка (2021/22) и суперкубка страны (2021). Ранее полузащитник выступал за германские "Байер" и "Баварию", итальянский "Ювентус" и испанскую "Барселону". В "Баварии" чилиец трижды становился чемпионом Германии (2015/16, 2016/17, 2017/18), обладателем кубка (2015/16) и дважды - суперкубка страны (2016, 2017). Вместе с "Барселоной" Видаль выиграл чемпионат (2018/19) и Суперкубок Испании (2018). В составе "Ювентуса" полузащитник четырежды выиграл чемпионат Италии (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15), дважды - суперкубок (2012, 2013) и один раз - кубок страны (2014/15).