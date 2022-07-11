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11 минут назад

Капитан "Спартака" Джикия обратился к болельщикам после разгрома от "Зенита" в Суперкубке

Газета.Ru

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России.

Джикия обратился к болельщикам после разгрома от "Зенита"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

9 июля сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена» разгромили «Спартак» со счетом 4:0.

«После Суперкубка прошло несколько дней, эмоции немного улеглись… Большое спасибо всем за поддержку! В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России!

Около 100 человек с ограниченными возможностям приехали поддержать нас. Спасибо всем, кто смотрел матч по телевизору, мы чувствовали вашу поддержку!» — написал футболист в социальных сетях.

Напомним, в первом тайме счет открыл Иван Сергеев. Через пять минут преимущество сине-бело-голубых удвоил Малком. Сразу после перерыва отличился Вендел, а под занавес матча окончательный счет на табло установил Матео Кассьерра.

Футбол,Георгий Джикия,Иван Сергеев,Газпром,Зенит,Спартак,
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