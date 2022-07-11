Джикия обратился к болельщикам после разгрома от "Зенита"

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России.
9 июля сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром арена» разгромили «Спартак» со счетом 4:0.
«После Суперкубка прошло несколько дней, эмоции немного улеглись… Большое спасибо всем за поддержку! В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России!
Около 100 человек с ограниченными возможностям приехали поддержать нас. Спасибо всем, кто смотрел матч по телевизору, мы чувствовали вашу поддержку!» — написал футболист в социальных сетях.
Напомним, в первом тайме счет открыл Иван Сергеев. Через пять минут преимущество сине-бело-голубых удвоил Малком. Сразу после перерыва отличился Вендел, а под занавес матча окончательный счет на табло установил Матео Кассьерра.