Джикия обратился к болельщикам после разгрома от "Зенита"

«После Суперкубка прошло несколько дней, эмоции немного улеглись… Большое спасибо всем за поддержку! В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России!



Около 100 человек с ограниченными возможностям приехали поддержать нас. Спасибо всем, кто смотрел матч по телевизору, мы чувствовали вашу поддержку!» — написал футболист в социальных сетях.