Гарет Бэйл намерен выступить на Евро-2024

«Я готов ко всем испытаниям. Мне почти 33, и у меня еще много лет впереди. Я здесь не просто на 6 или 12 месяцев, я хочу быть здесь как можно дольше. Я с нетерпением жду будущего, и это дает мне возможность продолжать идти к следующему Евро, а может быть, и дальше», — приводит слова Бэйла The Telegraph.