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1 час назад

Гарет Бэйл намерен выступить на Евро-2024

Чемпионат.com

Валлийский нападающий «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл заявил, что планирует выступить на чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Гарет Бэйл намерен выступить на Евро-2024
Фото: EPAEPA

«Я готов ко всем испытаниям. Мне почти 33, и у меня еще много лет впереди. Я здесь не просто на 6 или 12 месяцев, я хочу быть здесь как можно дольше. Я с нетерпением жду будущего, и это дает мне возможность продолжать идти к следующему Евро, а может быть, и дальше», — приводит слова Бэйла The Telegraph.

В летнее трансферное окно Бэйл подписал контракт с «Лос-Анджелес». Соглашение форварда с клубом рассчитано на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Чемпионат пройдет в 2024 году с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финальном матче 2021 года обыграла национальную команду Англии.

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