«Краснодар» продал Вильену

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена продолжит карьеру в Испании. «Эспаньол», за который Вильена выступал на правах аренды, полноценно выкупил контракт футболиста, информирует официальный сайт «быков».

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

«ФК «Краснодар» благодарит Тонни Вильену за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «быков».

27-летний Вильена был арендован «Эспаньолом» в январе 2022 года до конца сезона с правом выкупа. За испанскую команду полузащитник забил гол и отдал результативную передачу в 17 матчах. Согласно сведениям испанских СМИ, у «Эспаньола» была опция выкупа Вильены за € 2,5 млн.