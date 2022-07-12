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47 минут назад

«Краснодар» объявил о переходе Вильены в «Эспаньол». Испанцы выкупили игрока после аренды

Чемпионат.comиещё 5

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена продолжит карьеру в Испании. «Эспаньол», за который Вильена выступал на правах аренды, полноценно выкупил контракт футболиста, информирует официальный сайт «быков».

«Краснодар» продал Вильену
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«ФК «Краснодар» благодарит Тонни Вильену за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «быков».

27-летний Вильена был арендован «Эспаньолом» в январе 2022 года до конца сезона с правом выкупа. За испанскую команду полузащитник забил гол и отдал результативную передачу в 17 матчах. Согласно сведениям испанских СМИ, у «Эспаньола» была опция выкупа Вильены за € 2,5 млн.

Вильена выступал за «Краснодар» с лета 2019 года. Он провел в составе черно-зеленых 79 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.

Футбол,
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