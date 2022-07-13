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19 минут назад

В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения

Чемпионат.comиещё 19

В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Изменения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее появилась информация, что новым руководителем московского «Спартака» может стать первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» и член совета директоров клуба Александр Матыцин. При этом нынешний президент клуба Леонид Федун должен сохранить своё место в совете директоров.

По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит», завоевавший этот трофей в четвёртый раз подряд.

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