В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ» БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Изменения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее появилась информация, что новым руководителем московского «Спартака» может стать первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» и член совета директоров клуба Александр Матыцин. При этом нынешний президент клуба Леонид Федун должен сохранить своё место в совете директоров.