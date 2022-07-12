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2 часа назад

«Дзюбе не надо в Первую лигу». Мостовой — о тренировке форварда в «Рубине»

Матч ТВ

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой удивился решению нападающего Артема Дзюбы, который прибыл в расположение казанского «Рубина».

Мостовой удивился решению Дзюбы тренироваться с «Рубином»
Фото: ТАССТАСС

Во вторник Дзюба провел тренировку в «Рубине». Казанский клуб сообщил, что 33-летний форвард временно присоединился к команде для поддержания формы.

— Рассмешили! Как мне кажется, вброс какой-то. Пока мне мало в это верится. Не могу понять, зачем это Дзюбе. Не надо ему в Первую лигу! Рассмешили меня с утра, — сказал Мостовой «Чемпионату».

«Рубин» по итогам сезона-2021/22 вылетел из высшего дивизиона российского футбола.

Дзюба по окончании сезона покинул петербургский «Зенит», контракт с которым продлен не был. По данным СМИ, игроком интересуются турецкие клубы, сербская «Црвена Звезда».

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