Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+32° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
1 час назад

Бывший футболист «Спартака» рассказал о реакции чехов на отстранение россиян

Lenta.ruиещё 1

Бывший защитник московского «Спартака» Радослав Ковач рассказал о реакции чехов на отстранение российских клубов и сборных от участия в международных турнирах. Его слова приводит Sport24.

Экс-футболист «Спартака» рассказал о реакции чехов на отстранение россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не все в Чехии рады, что Россия не может участвовать в еврокубках и чемпионате мира. Для меня это тяжело по-человечески. Мне жаль, что Россия не может играть в Европе», — заявил футболист.

Он посчитал, что спортсмены не должны отвечать за политику своей страны.

Ковач выступал за «Спартак» с 2005-го по 2009-й. В составе команды он трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Таким образом, национальная команда не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в предстоящем сезоне.

Футбол,Радослав Ковач,УЕФА,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители