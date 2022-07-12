В "Динамо" может перейти иностранный защитник

По информации источника, 22-летний защитник дал согласие на переход в команду Российской Премьер-Лиги. Ранее Фернандесом интересовался мексиканский «Леон». Южноамериканцы предложили за трансфер игрока обороны $ 2 млн, однако боссы парагвайского клуба не согласились на сделку.

Фернандес дебютировал в парагвайском чемпионате в 2019 году в матче со столичным «Ривер Плейт». За всё это время он провёл 70 игр в лиге и шесть матчей в рамках международных турниров. В национальной лиге он отметился двумя забитыми голами. Роберто вызывался в сборные Парагвая до 17, 20 и 23 лет. На международном уровне он провёл 17 матчей.