Стало известно, почему Кокорин пропустил начало сборов «Фиорентины»

Российский нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» пропустил начало сборов своей команды из-за перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом агентству РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с информацией.

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По данным источника, Кокорин переболел коронавирусом и сейчас ожидает результат повторного теста. Если он будет отрицательным, нападающий присоединится к следующим сборам. Отмечается, что итальянский клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с Кокориным.

Напомним, что контракт Александра Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 7 матчей, но в каких-либо результативных действиях отметиться не смог.